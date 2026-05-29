アメリカ財務省の高官が、トランプ大統領の肖像画が描かれた250ドル紙幣を発行するよう造幣局に対して圧力をかけているとアメリカメディアが伝えました。【映像】トランプ氏の肖像画が描かれた250ドル札のデザインワシントンポストによりますと、アメリカの財務省の高官は去年8月、トランプ大統領の肖像画や署名が描かれた250ドル札のデザインを造幣局に提供し、紙幣の試作品の作成を求めたということです。一方、連邦法では