お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢（50）が28日、自身のXを更新。ネットニュースなどで大きな反響を呼んだ「電車内トラブル」について、改めて思いを記した。真栄田は28日、空いていた電車で足を組んで座っていたところ、停車して駅に着いた瞬間、隣に座っていた30代くらいの男性から突然、組んでいた足を蹴り上げられたという。男性はそのまま電車を降り、「来いよ」と挑発。真栄田も追いかけようとしたものの、仕事に