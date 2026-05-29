元AKB48のタレント大家志津香（34）が28日、ブログを更新。4月30日に亡くなった父についてつづった文章が話題となっている。父は福岡で料理店を営んできた。まず27日、大家は、福岡・福津市のいけす料理店「磯太郎」のアカウントで、店の大将が亡くなったことを伝える投稿を引用。「父が4月30日に息を引き取りました」と明かすと、「生前お世話になった皆さま、父の作る料理を食べに足を運んでくださっていた皆さま、本当にありが