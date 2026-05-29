大阪府知事、大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏（56）が28日、Xを更新。元巨人の阿部慎之助氏（47）が暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕（後に釈放）され、監督を辞任したことについて私見をつづった。橋下氏は27日、ABCテレビ「newsおかえり」（月〜金曜午後3時40分＝関西ローカル）に出演。同件を巡って「最後、介入して何が一番問題かといったら、家庭内で解決できそうなのに、阿部さんが辞任せざるを得ないような、この社会の雰