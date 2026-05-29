ＭＬＢの最強左腕、タリク・スクバル投手（２９＝タイガース）の去就が米メディアを連日にぎわせている。チームはア・リーグ中地区の下位に低迷。サイ・ヤング賞を２度獲得したスクバル自身は今オフにＦＡとなるため、８月上旬のトレード期限までに移籍する公算が高まっているためだ。その有力候補に挙げられているのがドジャースだ。資金力は豊富でこれまでにも数多くの大物選手の獲得に成功。実力者ぞろいのラインアップとす