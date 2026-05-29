２８日は８鞍に騎乗した佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝。４Ｒサマーエンジェルに騎乗して得意の逃げ切り勝ちを決め、通算２５０勝目に到達。「スタートしてからの加速がよかった。８２０メートル戦は外枠が有利だと思います。今週中には２５０勝に到達したかったのでよかった」と笑顔を見せた。１０Ｒでは、６番人気のワローテルで大外一気に差し切り勝ちと、２勝を挙げ今年３７勝目をマークした。２９日は５鞍