バンダイスピリッツは、『 仮面ライダージオウ』より「S.H.Figuarts 仮面ライダーグランドジオウ 平成ジェネレーションズエディション」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年5月29日(金)16時から予約受け付けが開始となり、2026年11月発送予定。2026年11月発送予定「S.H.Figuarts 仮面ライダーグランドジオウ 平成ジェネレーションズエディション」(9,900円)S.H.Figuartsよ