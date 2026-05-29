「オードリー」若林正恭が２９日、ＮＨＫ総合「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）に生出演した。若林は「プレミアムトーク」でゲスト出演。スタジオで視聴者にあいさつした若林は「今日は若林１人です。春日はまだ寝ていると思います」と相方の春日俊彰をネタにスタジオを笑わせていた。