別居中の配偶者に子どもを連れ去られたらやるべきことは！？対応手順と予防策を解説 別居している配偶者に子どもを連れ去られたら 一刻も早く取り戻すこと 離婚が成立するまでの別居中の面会のときなどに、親が子どもを連れ去るという問題が起こることがあります。それは不法行為にあたるものの、連れ去った親と暮らす期間が長くなり、子どもの生活が安定していれば、取り戻すことが困難になります。子どもを取り戻すには、