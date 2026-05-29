すぐおともだちとケンカになる子の対応方法は？サポートの例をご紹介！ すぐおともだちとケンカになる 楽しく遊びたくておともだちと関わろうとするものの、ちょっとしたことでトラブルになり、毎回のようにケンカが始まってしまいます。 例えば、こんな状況 仲良く変身ごっこで遊んでいたとき、おともだちの手が顔にぶつかってしまったPちゃん。「たたいた!」と怒り出し、相手を突き飛ばそうとしました