SNSで「捨て色なし」「パケ買い必至」と常に話題をさらう韓国コスメブランド「dasique(デイジーク)」から、2026年春の新作がついに登場します♡今回のコレクションのラインナップは、やわらかくロマンティックな色彩の全6アイテムです。「デイジークといえば」な9色パレットの新色も新たに仲間入り。多幸感あふれるコテージコアメイクが楽しめる新作コレクションの魅力をチェックしていきましょう。 乙