経済産業省が29日発表した4月の鉱工業生産指数速報（2020年＝100、季節調整済み）は前月より0.8％上昇し102.8だった。プラスは3カ月ぶり。基調判断は「生産は一進一退」で据え置いた。業種別では、運搬用クレーンなどの汎用・業務用機械工業が5.3％増加した。一方、乗用車やトラックなどの自動車工業は2.4％減少し、ガソリンや重油などの石油・石炭製品工業も3.4％のマイナスとなった。