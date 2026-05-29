三和ホールディングスが４日続伸している。２８日の取引終了後、米投資会社のバリューアクト・キャピタルが三和ＨＤ株を買い増していたことが明らかとなり、思惑視した買いを誘った。同日に提出された変更報告書によると、バリューアクトの保有割合は５．９４％から７．５４％に上昇した。保有目的の項目において、三和ＨＤ側と経営や資本配分など多岐にわたる項目で協議をする可能性などを示唆。「重要提案行