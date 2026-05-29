デジタルガレージは反発。２８日取引終了後、不動産取引における電子書類作成・管理やステータスをオンラインで一元管理できるプラットフォーム「Ｍｕｓｕｂｅｌｌ（ムスベル）」シリーズにオンライン本人確認サービスを追加し、順次提供を始めると発表した。ダブルスタンダードが提供する本人確認サービス「Ｄ－Ｃｏｎｆｉａ」と連携し、ｅＫＹＣ・反社チェック・本人確認記録