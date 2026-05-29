ベルテクスコーポレーションが急反発している。２８日の取引終了後に自社株買いと自社株の消却を発表したことが好感されている。自社株買いは上限を５８万８０００株（自己株式を除く発行済み株数の１．１７％）、または１０億円としており、取得期間は６月１日から９月３０日まで。株主還元の充実と資本効率の向上を図ることが目的という。 一方、自社株の消却は６月１１日付で２８０万株（消却前発行済み株数