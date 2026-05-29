アスクルは軟調。２８日取引終了後、５月度の月次業績を発表。ＡＳＫＵＬとＬＯＨＡＣＯ事業を合計した単体売上高は前年同月比１０．５％減と、マイナス基調を継続した。これが嫌気されているもようだ。 出所：MINKABU PRESS