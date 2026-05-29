ＮＳグループは続伸。２８日取引終了後、３５０万株を上限に２９日朝の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）で自社株を取得すると発表した。買い付け価格は２８日終値の１４３１円。これが好感されているようだ。なお、東証の自己株式立会外買付取引情報によると、ＮＳグループは予定通り買い付けを実施し、３４６万９４００株を取得した。 出所：MINKABU PRESS