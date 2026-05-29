ＢｌｕｅＭｅｍｅが大幅続伸しストップ高の１０３３円に買われている。５月２８日の取引終了後に集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の３３億円から３２億９９００万円（前の期比４０．４％増）へ、営業利益が１億５０００万円から１億２５００万円（同４．０倍）へ、最終利益が１億円から８３００万円（前の期１７００万円の赤字）へそれぞれ下振れて着地したようだと発表した。同社は５月１３日に、２０年