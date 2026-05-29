エスポアが大幅安で４日続落となっている。名古屋証券取引所が２８日付で監理銘柄（確認中）に指定したことが嫌気されている。同社は２５年２月期において、上場維持基準（純資産の額）に適合しなかったため、改善期間内に上場維持基準に適合しない場合は上場廃止となるが、２８日に「意見の表明をしない」旨が記載された監査報告書を添付した２６年２月期有価証券報告書を提出。今後監査意見の取得状況などによっては、改善期間