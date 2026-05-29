【その他の画像・動画等を元記事で観る】 木村拓哉が、9月5日より、ライブツアー『TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint』を開催することが決定。併せて、オリジナルアルバム『Checkpoint』を今夏にリリースすることも発表された。 ■全5都市9公演を開催するライブツアー 本ツアーは、兵庫・福岡・千葉の国内3都市に加え、ソウル、台北を巡る全5都市9公演を予定。木村にとって、ソロ活動として