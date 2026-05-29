元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂は29日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。27日（日本時間28日）に行われたロッキーズ戦に二刀流で出場し、投手として5勝目をあげたドジャース大谷翔平投手（31）が、いつもより感情的な様子をみせたことについて、その背景を独自分析した。大谷は28日の試合で、打者として第1打席で菅野智之投手（36）から9号先頭打者アーチを放ち、投手では6回ノーヒッ