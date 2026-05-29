四国初となるご当地プロレス団体「愛媛プロレス」は29日、公式SNSを通じ、所属メンバーが逮捕されたことを報告し謝罪した。【所属メンバーに関する報道についてのお詫びと今後の対応について】平素は愛媛プロレスに温かいご支援をいただき、心より御礼申し上げます。この度、愛媛プロレス所属メンバーが逮捕されたとの報道がなされました。日頃より愛媛プロレスを応援してくださっているファンの皆様、ご支援いただいて