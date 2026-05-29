アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の碇シンジ役などで知られる声優の緒方恵美（60）が29日までにXを更新。元巨人の阿部慎之助氏（47）が暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕（後に釈放）され、監督を辞任したことについて私見をつづった。「愛溢れる家族の初めての大喧嘩。暴力じゃないけど混乱したからの行動がうんでしまった結果に、子供がずっと後悔しなければならないのは辛すぎる」と前置きした上で「間違っていい、戻ればいい。