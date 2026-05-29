◆園田競馬３日目（５月２９日）《小牧太》２勝を挙げて８２勝。ペレストリーナ（６Ｒ）に反撃ムード。「怖がりな面があるので外枠はいい」（◎）。アンコロ（１１Ｒ）も「スタートを五分に出れば」（◎）。ダノンブロッサム（３Ｒ）は「今の馬場状態を考えると大外枠はプラス」（○）。《下原理》１勝を加算し６４勝。メイショウアラジン（９Ｒ）に自信。「頑張ります」（◎）。メルクーア（１Ｒ）も「このメンバーな