【世界ゴルフ新潮流】【宮崎氏コラム】低迷続く男子ツアーに新展開 “経営再建のプロ集団”はどんな打開策を使うのか米・イラン戦争による多方面への影響を、連日マスコミが報じている。日本は原油輸入の90％以上を中東に依存している。その重要なルートであるホルムズ海峡が戦争で封鎖され、「油」がほとんど入ってこないことが懸念されているが、ゴルフ業界も「油」と無関係ではない。例えば、クラブのカーボンシャフトやグ