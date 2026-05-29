村上宗隆（26）に加えてホワイトソックスに新たな日本人選手が現れた。【もっと読む】（1）阿部監督の暴行事件は巨人にとって“渡りに船”だったか…異様に早い「解任判断」の裏側日本時間26日にメジャー昇格した東北高出身の西田陸浮（25）だ。27日のツインズ戦は2点を追う八回に先頭で打席に立つと、デビューから2試合連続安打となる左前打で出塁。1死後、村上の2戦連続の19号2ランで同点に追い付いた。チームは延長の末、