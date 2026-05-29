【大人気連載プレイバック】【プレイバック】桑田真澄さんの“ド正論パンチ”は引退するまでボクの脳裏にこびりついていた■「名将中村順司元監督が語る史上最強PL学園野球部の真実」（第2回〜3回途中まで=2014）を再公開日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の人間関係や“