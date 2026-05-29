地元では有名なぼったくり集団「ケンタロウグループ」のリーダーが自身が経営するキャバクラ店でぼったくり行為を繰り返し、2年間で約56億円を荒稼ぎしていた。大阪「鶴橋パチモン通り」偽ブランド商売の呆れた実態…府警が捜査員67人動員で販売店摘発名古屋市の歓楽街「錦三」でキャバクラ店を無許可営業したとして、愛知県警捜査4課は25日までにグループのリーダーで住所、職業不詳の屋代健太郎容疑者（27）とメンバーの男5