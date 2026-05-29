【経済ニュースの核心】圧縮陳列を封印したドン・キホーテ新業態「ロビン・フッド」の命運は？ 過去最高益の昨年度を上回る好調が続くがミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのペア、皆を喜ばせた「りくりゅう」と、未成年の闇バイトで皆を怖がらせる「トクリュウ」。この2つのリュウ、仮名言葉に「希望と不安」の錯綜に戸惑うような年金生活の高齢者が着実に増える日本。イラン情勢を受けた物価上昇で節約志向も強まり