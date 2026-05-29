台風6号は今後発達しながら北上し、6月1日頃から2日頃にかけて沖縄・奄美地方へ接近する見込みです。その後は前線の活動が活発になり、台風本体が近づく前から本州の太平洋側を中心に大雨となる可能性があります。台風6号急速に発達しながら北上今日29日(金)午前6時現在、台風6号はフィリピンの東を北北西に進んでいます。今後は暖かい海域を進みながら発達し、31日(日)には「強い」勢力となる予想です。さらに6月1日(月)には中