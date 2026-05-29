米テキサス州の地域放送アンカーが生放送中に、世界的クッキーブランド「オレオ」がBTS（防弾少年団）とコラボレーションして発売したクッキーに対して「米国に死を（Death to America）」という言葉が刻まれていると発言し、物議を醸している。27日、米メディアのニューヨーク・ポストによると、FOX34ラボックのアンカー、ジェームズ・エプラー氏は、BTS限定版オレオを紹介するコーナーで、「クッキーのウエハースには13種類のデ