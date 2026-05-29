イラン軍が28日夜（現地時間）、特定の標的に向けてミサイルを発射したと、ファルス通信が報じた。ファルス通信は「軍当局が先ほど南部地域から特定の標的に向けてミサイルを発射した」とし「このミサイルの正確な打撃目標はまだ把握されていない」と伝えた。続いて、一部の情報筋がペルシャ湾の海上で武力衝突が発生した可能性を提起していると付け加えた。また「これに先立ち一部のメディアがイランのブシェール州およびホルモズ