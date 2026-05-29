◇ナ・リーグカブス−パイレーツ（2026年5月28日ピッツバーグ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が28日（日本時間29日）、敵地でのパイレーツ戦に「6番・右翼」で先発出場。6回の第3打席は内野ゴロに打ち取られたが、打点を挙げた。6回、敵失もからめ1点を奪ってなおも1死一、三塁で第3打席を迎えると、パイレーツ側が先発・スキーンズから2番手・モンゴメリーに継投。鈴木はモンゴメリーに対しフルカウントからの6球目、直