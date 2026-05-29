お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が、29日放送のNHK『あさイチ』（前8：15）に生出演、『プレミアムトーク』初登場を果たした。2016年に亡くなった父への思いを語る一幕があった。【写真】200人と！サイン本お渡し会を行った若林正恭父について「江戸っ子の…時代的にも、みなさんそうだと思うんですけど、気合と根性の人だったので。僕がけっこう内向的だったので、それでいろいろ歪んで出来上がったのがオレなのかなと。