【ワシントン共同】米政府は28日、サッカーワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会を共催するカナダ、メキシコと共に、エボラ出血熱が広がるアフリカ地域から来る人に対し、連携して公衆衛生上の渡航対策を取ると発表した。対象になる国名は特定していない。米疾病対策センター（CDC）はコンゴ（旧ザイール）、ウガンダ、南スーダンに滞在歴がある外国人を対象に米入国を禁止している。