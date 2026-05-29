29日午前6時ごろ、東京都千代田区の東京メトロ銀座線末広町―神田間の線路付近で煙が出ているのを乗務員が見つけた。この影響で浅草―銀座間の運転を見合わせた。警視庁万世橋署などによると、電気系統の配線トラブルとみられる。乗客らにけがや体調不良を訴えた人はいない。東京メトロによると、乗務員は走行中の列車から煙が出ていることに気付き、指令所に連絡した。東京消防庁は火災は確認されなかったとしている。銀座