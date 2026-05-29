俳優の瀬戸康史（38）が29日までに自身のインスタグラムを更新。ハーフパンツ黒コーデでの東京ディズニーランドソロショットを投稿した。自身のインスタグラムで「部屋の湿度計みたら70%だと！！？梅雨来た？ジメジメして気持ちが沈む日には、カラッとして楽しかった時を思い出そう」とつづり始めた。「トイストーリーホテルに泊まった日、ディズニーチャンネルで僕が1番好きな『ライオンキング2』を放送していて、こんなス