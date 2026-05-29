「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが28日、自身のインスタグラムを更新。メガネ姿を投稿した。29日に発売される1stDVD「相思相愛」のショットを公開。今回のDVDは、秘書のさとみが、会社の課長と一緒に沖縄出張に出かけるストーリーだが、「DVDをご予約してくださった課長そろそろ届く頃かな…？課長の前だけで見せる誘惑さとみぜひ楽しんでくださいね」とつづり、グレーの半袖ニットをまくりあげ、