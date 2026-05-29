美眉のプロSAORIです。最近老けて見える…と感じる原因、実は眉にあるかもしれません。今回は、老け見えしてしまうNG眉の特徴と今すぐできる改善方法を、プロ目線でわかりやすく解説します。ちょっとの変化で印象は驚くほど若々しくなりますよ♡【詳細】他の記事はこちらPOINT?眉が下がっている（困り眉）眉尻が下がりすぎていると、顔全体がたるんで見えたり、疲れた印象を与えてしまいます。眉尻は小鼻と目尻を結んだ延長線