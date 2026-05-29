仕事から帰ったあと、「今日はもう料理したくない…」となる日ってありますよね。ダイソーには、作り置きおかずの保存にも使いやすい容器が100円で見つかります。冷凍保存しておけば、食べたいときにそのまま温めるだけでOK。平日のごはん準備がかなりラクになります。積み重ねて省スペースで保存がしやすい形も便利！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ミールプレップ容器 sikiri4価格：￥110（税込）サイズ（約）：208×1