ピーチ・アビエーションは、大阪/関西・東京/成田〜札幌/千歳線を期間増便する。6月1日から7月31日まで1日各1往復を増便し、いずれも1日8往復体制で運航する。機材はエアバスA320neo機を使用する。航空券の販売はすでに開始している。ブランドリニューアル後、初の増便となる。■ダイヤMM107大阪/関西（10：00）〜札幌/千歳（12：00）／6月1日〜30日MM107大阪/関西（09：45）〜札幌/千歳（11：45）／7月1日〜31日MM114札幌/