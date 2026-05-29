夏の外遊びって楽しい反面、片付けがちょっと大変なことも。特に水風船は、遊び終わったあとに散らばった細かいゴム片を拾い集めるのが地味に面倒。ダイソーでは、繰り返し使えるタイプのエコな水風船があります。普通のゴム風船のように口を結ぶ必要がなく、準備も後片付けもラクちんで、レジャーシーンにぴったりです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：リユーザブル水風船（ラメ）価格：￥330（税込）内容量：5個入販売