ダイソーで「もっと早く買えばよかった」と感動する便利グッズを発見！蛇口に付けるだけで、面倒な洗い物が劇的に時短＆スムーズに♪ホームセンターなら倍以上しそうな節水も叶う実力派アイテムがお得に手に入るので、見逃し厳禁です。一度使ったら手放せなくなること間違いなしなので、さっそく詳しく見ていきましょう。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：微細噴射シンク蛇口（2種水流）価格：￥330（税込）取り付け可能水