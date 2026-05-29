元ものまね芸人でクリエーターのおかもとまりさんは5月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。離婚してよかった理由を告白し、話題となっています。【写真】おかもとまり、離婚してよかった理由を告白「孤独や不安なことが多くありましたが」「2018年に離婚してから、色々孤独や不安なことが多くありましたが、結果良かったと思える理由があります」と始めたおかもとさん。続けて「離婚って悪いことに思われるし、実際良いことかって