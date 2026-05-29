Ｇ１、３勝馬ストレイトガール（牝１７）が腸捻転のため、平取町のＡＳＫＳＴＵＤで亡くなったことが２９日、明らかになった。現役時代は１５年ヴィクトリアマイル、スプリンターズＳ、１６年ヴィクトリアマイルを制し、ＧＩを３勝した。現役時代に管理した藤原師は「残念。昨日聞いた。亡くなったのも昨日だと思う。ケアしてくれたけど仕方がない。当歳、１歳にイクイノックスの子がいるけど、そうやって血を残すのも最後の