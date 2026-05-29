４月１日付でテレビ東京にキャリア採用された元ＮＨＫの武田健太アナウンサー（２９）が、即戦力として期待されている。ＮＨＫでは高校野球甲子園大会の実況中継に抜てきされていた実力派。新たな環境でバラエティーやドラマ紹介の司会などに挑み、研鑽（けんさん）を積んでいる。まだ２０代ながらベテランアナのような風格がある。武田アナは静かな物腰で、テレ東の良さについて「会社の雰囲気から違うというか、本当に皆さん