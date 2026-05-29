サントリービバレッジ&フードは、特定保健用食品「サントリー黒烏龍茶OTPP」で、油そばとの食べ合わせを提案する期間限定イベント「食券無双油そば 黒烏龍亭」を、5月29日から31日まで東京・渋谷の「渋谷サクラステージ404kitchen」で開催する。横浜市の人気ラーメン店「中華そば 郄野」とコラボレーションした企画。会場では、同店が監修した油そばと「サントリー黒烏龍茶OTPP」350mlをセットで提供する。価格は2500円(