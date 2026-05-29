比較的若い人たちが離婚に踏み出す“若年離婚”は、今の時代、決して珍しくない。厚生労働省の「人口動態統計」によると、2024年に別居して同年に離婚届を出した夫婦は13万5264組だった。これを男女別・年齢別に見ると、「30〜34歳」の層が、男性（1万9455人）・女性（2万1967人）ともに最多だった。4月10日に発売されたコミックエッセイ『離婚するなら、今日かもしれない』（KADOKAWA刊）は、さまざまな若年離婚の形を描いた