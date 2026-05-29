入場人員の最高は１９９０年で１９万６５１７人。勝ったアイネスフウジンと騎乗した中野栄治騎手をたたえた「ナカノコール」は伝説になっている。売り上げの最高は１９９４年で５６７億８６２９万４００円。南井克巳騎手が騎乗のナリタブライアンが２冠を達成し、２着は岡部幸雄騎手騎乗のエアダブリンだった。クロワデュノールが勝った昨年は入場人員８万２０４０人、売り上げは３１５億４４９８万１６００円だった。