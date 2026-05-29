高市首相“肝いりの政策”である「減税」と「給付」。この2つを話し合う超党派の会議が27日に開かれ「給付付き税額控除」の方向性が見えてきました。経済対策に取り組む高市政権。公約に掲げた「給付付き税額控除」のイメージ案が、27日の国民会議で示されました。「給付付き税額控除」とは、減税と給付を組み合わせ中低所得者を支援する仕組みのこと。しかし、今“給付”に一本化するという案が浮上しているというのです。1